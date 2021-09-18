National Interest: США догоняют Россию в разработке гиперзвукового оружия

США скоро догонят Россию в сфере гиперзвукового оружия. Такое мнение выразил американский журналист Крис Осборн в своей статье для National Interest.

По его словам, Москва располагает впечатляющим гиперзвуковым вооружением, в том числе крылатыми ракетами «Циркон», а также авиационным ракетным комплексом «Кинжал».

Однако у Вашингтона есть не менее сильные образцы — например, гиперзвуковой ракетный комплекс дальнего действия Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW), который появится в американской армии в 2023 году. Автор утверждает, что LRHW может применяться сухопутными войсками и флотом, так как боеголовка подходит как для наземных, так и для морских атак.

Осборн подчеркнул, что если такую батарею отправить в незащищенную зону противника, то при одновременном применении стольких ракет возникнет угроза для сил соперника.

Ранее вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что Россия намерена сохранить преимущество в сфере гиперзвуковых и инновационных систем вооружения.