Тайвань направит $8,7 млрд на развитие оборонного сектора из-за напряженности с Китаем

Правительство Тайваня в ближайшее пятилетие лет выделит $8,7 млрд на развитие своего оборонного потенциала, пишет The Wall Street Journal. Наращивание в военной сфере происходит из-за роста напряженности с Китаем.

В рамках дополнительного финансового пакета планируется закупить новые военно-морские системы вооружений, высокоточные ракеты и другие современные образцы вооружений.15 сентября Тайвань провел военные учения. Пилоты отрабатывали навыки, которые потребуются в случае нападения Китая. Они обучались садить истребители на трассы.

В ходе учений под руководством президента Тайваня Цай Иньвэня F-16, истребитель обороны коренных народов Цин-куо и E-2 Hawk-Eye приземлились в сельской местности на юге округа Пиндун.

Вчера Китай отклонил запрос на стоянку в Шанхае немецкого военного фрегата. Судно находится с миссией в Индо-Тихоокеанском бассейне. Такое решение Пекин не смог принять сразу. Ему понадобилось несколько недель на размышления. Как отмечает издание, это является ударом по надеждам Германии на снятие региональной напряженности, связанной с морской торговлей.

В Берлине полагали, что такая стоянка может помочь в вопросе.