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Российские самолеты Су-25СМ провели учения в горах Киргизии с пусками ракет

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Александр Елистратов/TACC

Российские военные самолеты Су-25СМ российской авиабазы «Кант» провели учения в горах Киргизии с пусками ракет. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.

Экипажи Су-25СМ отработали нанесение удара по наземным целям неуправляемыми авиационными ракетами С-8. Также летчики ликвидировали на горном авиационном полигоне «Эдельвейс» в Иссык-Кульской области объекты условного противника.

Маневры проводились на фоне ситуации в Афганистане, где к власти в стране пришли боевики радикального движения «Талибан (организация запрещена в России)», добавили в ЦВО. В учениях были задействованы 10 самолетов и более 400 военных.

Объединенная российская военная база «Кант» расположена в Чуйской области Киргизии.

Ранее сообщалось, что Минобороны провело испытания поездов для поддержки боевых операций.

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