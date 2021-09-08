Крупнейшая партия Европарламента предложила создать единое военное подразделение Евросоюза

Крупнейшая партия Европейского парламента — Европейская народная партия (EPP) — предложила создать единое военное подразделение Европейского Союза.

«ЕС должен работать более сплоченно, когда дело касается обороны», — указано в сообщении партии в Twitter.

Собственные единые вооруженные силы Европейского союза являются темой давних дискуссий в Европейском парламенте, общая стратегия в области обороны и безопасности «Стратегический компас» обсуждается в ЕП уже несколько лет.

Сама Европейская народная партия занимает 187 из 705 мест и представляет собой объединение христианско-демократических и консервативных партий стран Европы.

Тем не менее, у идеи создать общие вооруженные силы существуют и противники, в первую очередь — в альянсе НАТО.

Ранее генеральный секретарь альянса НАТО Йенс Столтенберг предостерег от создания единой армии Евросоюза.