Российские военные испытали новую систему создания минных заграждений

Автоматизированная система управления (АСУ), инженерная система дистанционного минирования (ИСДМ) «Земледелие» и заградитель УЗМ-К «Клещ» успешно прошли испытания на учениях на полигоне Мулино в Нижегородской области. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники в ведомстве.

Создание минного поля начинается с определения АСУ места, типа мин и их конфигурации. Затем боевые машины ИСДМ и УЗМ-К оперативно выполняют поставленную задачу.

В статье утверждается, что использование «Земледелия» и «Клеща» позволяет военным инженерам за считаные минуты устанавливать минные заграждения любой сложности. Это значительно расширяет возможности сухопутных войск — наступление противника может быть остановлено в кратчайшие сроки.

Авторы отмечают, что АСУ оснащена элементами искусственного интеллекта, благодаря чему установленные ей ограждения не наносят вреда мирным жителям и личному составу.

«Умные» минные поля будут вновь испытаны в отдельных эпизодах стратегических учений «Запад-2021», уточнили в Минобороны. Со следующего года планируется отработать новую технологию на учениях всех уровней.

Ранее стало известно, что в 2021 году испытают ударный беспилотник «Орион» с ракетами «Вихрь-М».