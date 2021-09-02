Британия может перевести ядерные подлодки из Шотландии

Великобритания разработала план действий по переносу своих ядерных подводных лодок с баз в Шотландии в случае, если регион выйдет из состава Соединенного Королевства, пишет The Financial Times со ссылкой на источники.

По информации источников газеты, один из возможных вариантов предусматривает перенос субмарин на базу на территории Англии, в частности базу Девонпорт рядом с городом Плимут. Издание, ссылаясь на анализ Королевского объединенного института оборонных исследований от 2014 года, отмечает, что на передислоцирование может уйти £3-4 млрд.

Второй вариант действий предполагает переброску подлодок на базы, расположенные на территории одной из союзных стран. Речь идет, например, о американской военно-морской базе Кингс-Бей в Джорджии или базе французских атомных подлодок на полуострове Иль-Лонг недалеко от портового города Брест. По словам источников, такое решение оказалось бы дешевле для казны, однако оно может негативно повлиять на оборонный суверенитет.

В рамках третьего варианта, получившего название «ядерный Гибралтар», Лондон рассматривает долгосрочную аренду нынешних баз королевских ВМС в шотландских Фаслейне и Кулпорте. В таком случае Британия проведет с Шотландией переговоры о наделении баз статусом британских заморских территорий.

В Министерстве обороны Британии при этом заявили, что перемещение ядерного арсенала из Шотландии не планируется, пишет издание.