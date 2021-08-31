Байдена раскритиковали за взгляд на часы во время прощания с погибшими военными

Политики и военные подвергли критике президента США Джо Байдена за то, что он взглянул на его часы во время церемонии памяти 13 американских военнослужащих, погибших в результате взрыва в аэропорту Кабула. На это обратил внимание Fox News.

«Вам что, скучно, господин президент?» — спросил в Twitter Дэниел Гайд , ветеран войны в Ираке и бывший кандидат в сенаторы от республиканцев.

Нил Гарднер, бывший помощник премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер пристыдил Байдена, заявив, что «не может быть ничего важнее», чем отдать дань уважения павшим героям.

«Похоже, ему [Байдену] было некомфортно проявлять хотя бы какое-то уважение к этим американским героям», — написал в Twitter Сэмюэл Уильямс, ветеран армии, участвовавший в операции «Буря в пустыне» во время Войны в Персидском заливе.

«Очевидно, у нашего главнокомандующего есть дела поважнее, чем должным образом почтить память 13 военнослужащих, погибших во время его пребывания на посту. Мне противно. Они заслуживают лучшего отношения», — написал бывший врач Белого дома Ронни Джексон.

В четверг, 26 августа, взрыв произошел рядом с аэропортом Кабула. Десятки мирных афганцев и не менее 13 американских военных погибли в результате теракта — одиннадцать морских пехотинцев , один армейский солдат и медицинский работник флота.

Ранее Байден супруга Джилл посетили базу Военно-Воздушных сил США в Довере, штат Делавэр, куда доставили останки погибших военнослужащих. Во время церемонии прощания с военными Байден взглянул на часы.