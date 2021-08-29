Трамп-младший: США оставили талибам* военное оборудование на $85 млрд

В руки движения «Талибан» (организация запрещена в России) попало военное оборудование и оружие на $85 млрд, которые военные США оставили в стране. Об этом заявил Дональд Трамп-младший (сын бывшего президента США – прим.ред.) в Twitter.

Он подчеркнул, что это означает, что «каждый мужчина, женщина и ребенок в Америке пожертвовали около 265 долларов на цели террористов, если исходить из того, что [в стране проживает] +/- 320 миллионов граждан».

«Молодцы демократы!», — резюмировал он.

For perspective… ,000,000,000 worth of military being left to Taliban Terrorists means that each and every man, woman, and child in American contributed about to their terrorist cause assuming +/-320 mil citizens.

Well done Democrats! pic.twitter.com/fXefvP5cNH — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) August 29, 2021

По словам главы Минобороны России Сергея Шойгу, в руках боевиков оказались свыше 100 переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin. Он подчеркнул, что российская сторона считает, что наркотики и большое количество оружия представляют основные угрозы и риски в Афганистане. Речь, в частности, идет о переносном высокоточном оружии — переносных зенитных ракетных комплексах и противотанковых управляемых ракетах, уточнил министр.

Согласно оценке бывшего резервиста военно-морских сил Соединенных Штатов, члена Палаты американского Конгресса Джима Бэнкса, у талибов больше вертолетов Black Hawk, чем у 85% стран мира. При этом не учитываются оставшиеся в Афганистане 75 тыс. машин, свыше 200 самолетов и вертолетов, а также 600 тыс. единиц стрелкового оружия. При этом политик обратил внимание, что если брошенная техника или оружие будут использованы против американских военных, их союзников, то отвечать за случившееся придется 46-му президенту США. По словам Бэнкса, «кровь будет на руках Джо Байдена».