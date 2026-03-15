По Москве попытался ударить 67-й дрон

Силы ПВО (противовоздушной обороны) уничтожили на подлете к столице еще один БПЛА противника. Об этом в 1:39 написал на канале в мессенджере Max мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, специалисты экстренных служб прибыли туда, где упали обломки дронов.

Таким образом, Москву с полудня субботы, 14 марта, попытались атаковать 67 дронов. Первый налет был зафиксирован в 12:27. Аэропорты Московского региона Внуково, Домодедово и Жуковский временно ограничивали прием и отправку рейсов. По данным на 1:51 все воздушные гавани вернулись к штатной работе.

На этом фоне российское Минобороны заявило, что 14 марта за 10 часов средства ПВО уничтожили над восемью регионами страны 280 беспилотников ВСУ самолетного типа. Налеты дронов произошли в период с 11:00 до 21:00. БПЛА пытались атаковать Брянскую, Калужскую, Белгородскую, Тверскую, Смоленскую и Курскую области, Краснодарский край и Московский регион.

Ранее в Иране сочли шуткой заявление Украины о помощи в борьбе с БПЛА на Ближнем Востоке.