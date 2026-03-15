Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Армия

По Москве попытался ударить 67-й дрон

Собянин сообщил об ликвидации 67-го дрона, летевшего к Москве
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Силы ПВО (противовоздушной обороны) уничтожили на подлете к столице еще один БПЛА противника. Об этом в 1:39 написал на канале в мессенджере Max мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, специалисты экстренных служб прибыли туда, где упали обломки дронов.

Таким образом, Москву с полудня субботы, 14 марта, попытались атаковать 67 дронов. Первый налет был зафиксирован в 12:27. Аэропорты Московского региона Внуково, Домодедово и Жуковский временно ограничивали прием и отправку рейсов. По данным на 1:51 все воздушные гавани вернулись к штатной работе.

На этом фоне российское Минобороны заявило, что 14 марта за 10 часов средства ПВО уничтожили над восемью регионами страны 280 беспилотников ВСУ самолетного типа. Налеты дронов произошли в период с 11:00 до 21:00. БПЛА пытались атаковать Брянскую, Калужскую, Белгородскую, Тверскую, Смоленскую и Курскую области, Краснодарский край и Московский регион.

Ранее в Иране сочли шуткой заявление Украины о помощи в борьбе с БПЛА на Ближнем Востоке.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!