Пентагон подтвердил гибель 12 военных США в результате атак в Кабуле

В результате взрывов в районе аэропорта Кабула погибли 12 военнослужащих США, заявил глава Центрального командования (CENTCOM) Вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи в ходе брифинга.

«Еще 15 военнослужащих получили ранения», — сообщил представитель военного ведомства.

Генерал не смог подтвердить сообщения о новых взрывах в Кабуле. При этом он подчеркнул, что у Соединенных Штатов есть все силы, которые нужны для защиты в Афганистане.

Ранее днем два взрыва произошли рядом с аэропортом Кабула. Террорист подорвал себя рядом с гостиницей Baron Hotel, в которой останавливаются иностранцы. Второй взрыв произошел недалеко от здания Министерства иностранных дел Афганистана.

Движение «Талибан» (организация запрещена в России) не смогло назвать ответственных за взрывы, но осудило атаку.

Ситуация в Афганистане обострилась после того, как 15 августа боевики радикального движения «Талибан» заявили о захвате власти в стране и взятии Кабула. По словам официального представителя радикального движения, выехать из Афганистана можно будет только до 31 августа.