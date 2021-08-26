СМИ: взрыв у аэропорта Кабула произошел в результате атаки смертника

Взрыв у аэропорта афганского Кабула произошел в четверг, 26 августа, в результате атаки смертника. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia.

Как афганский журналист Биляль Сарвари также написал в своем микроблоге в Twitter, что около аэропорта произошла «крупная атака смертника и небольшая перестрелка бойца и коалиции».

Официальный представитель минобороны США Джон Кирби ранее в своем Twitter подтвердил, что неподалеку от аэропорта Кабула произошел взрыв.

«Число жертв в настоящее время неизвестно. Мы предоставим дополнительную информацию, как только сможем», — написал он.

В то же время CNN со ссылкой на американского чиновника сообщает, что есть раненые среди афганцев. Отмечается также, что президент США Джо Байден был проинформирован о взрыве.