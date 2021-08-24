Испытания запуска гиперзвукового «Циркона» с подводной лодки проведут в сентябре, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в военно-промышленном комплексе.

«Первый пуск «Циркона» с субмарины «Северодвинск» в рамках летно-конструкторских испытаний (ЛКИ) из акватории Белого моря намечен на сентябрь», — указано в сообщении.

Информация появилась в кулуарах Международного военно-технического форума «Армия-2021», где также сообщили, что запуску гиперзвуковой ракеты с подводной лодки предшествуют испытания на надводном корабле. Предположительно, этим кораблем является фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков».

Ранее российские военные смогли навести ракеты «Циркон» со сверхдальнего расстояния.

«Циркон» является первой в мире гиперзвуковой крылатой ракетой морского базирования, скорость ее полета достигает порядка девяти скоростей звука, максимальная дальность стрельбы — до 1 тыс. км.

Комплексом «Циркон» планируется оснащать подводные лодки и надводные корабли Военно-Морского Флота России, отметили в Минобороны.