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Украинские пограничники начали копать противотанковые рвы на границе с Россией

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dpsu.gov.ua

Государственная пограничная служба Украины приступила к дополнительному укреплению границы с Россией. Об этом сообщается на официальном сайте службы.

«Пограничники начали мероприятия по дополнительному укреплению украинско-российского участка границы. Пятый пограничный отряд продолжает совершенствовать систему инженерного обустройства украинско-российского участка государственной границы в пределах Сумской области», — говорится в сообщении.

В погранслужбе уточнили, что инженерная группа занимается обустройством заграждений в виде противотранспортных рвов на «потенциально опасных направлениях». Эти работы проводятся во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) по защите государственных границ.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который вводит в действие соответствующее решение СНБО 19 августа 2021 года. В нем говорится, что украинскому правительству необходимо разработать и утвердить госпрограмму обустройства государственной границы, предусмотрев в бюджете страны расходы, которые необходимы для реализации инициативы.

Кроме того, кабмин совместно с органами местного самоуправления должен за шесть месяцев осуществить инвентаризацию земельных участков шириной 30-50 м вдоль линии госграницы по суше, берегу украинской части пограничной реки, озера или иного водоема.

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