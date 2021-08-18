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Польский генерал пожаловался на превосходство российских танков

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Российские модернизированные танки имеют преимущество перед устаревшими польскими Т-72 и PT-91 Twardy. Об этом в беседе с изданием Defence24 заявил директор Института военной стратегии Академии боевых искусств, польский генерал-лейтенант Богуслав Самол.

Он напомнил, что в настоящее время в польской армии имеется слишком большое количество указанных боевых машин.

«Эти два типа танков являются машинами старого поколения и значительно уступают в тактико-техническом плане ныне модернизированным российским танкам», — сказал генерал.

По словам Самола, Россия и страны НАТО по-разному подходят к стратегии использования танков. В частности, на Западе они необходимы для обороны.

«В России же танки предназначены в основном для наступательных операций, проводимых с использованием большого количества боевых машин на выбранных направлениях в рамках запланированных наступательных военных операций», — отметил он.

По мнению польского генерала, министерству обороны его страны следует в срочном порядке начать искать способ замены Т-72 и PT-91 Twardy в ближайшие пять-десять лет. При этом новые танки следует разместить в восточной части Польши, ближе к границе с «потенциальным агрессором».

Самол также отметил, что приобретение американских танков «Абрамс» Варшавой способно значительно повысить оперативные возможности армии и усилить ее оборонный потенциал.

В июле глава министерства обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что Варшава направит закупленные у Соединенных Штатов танки «Абрамс» на восток страны.

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