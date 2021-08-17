Израиль произвел обстрел ракетами по военным объектам на территории Сирии

Израильская армия подвергла ракетному обстрелу военный объект в районе Карс ан-Нафаль в сирийской провинции Кунейтра. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах Сирии.

Собеседник агентства подчеркнул, что кроме прочего, ракетный удар был нанесен по штабу 90-й бригады армии арабской республики. Она находится в восточной части в провинции Кунейтр.

«Израиль проявил агрессию, атаковав тремя ракетами военный объект в Карс ан-Нафаль (к западу от поселения Хадер в провинции Кунейтра)», — подчеркнул собеседник агентства.

Он добавил, что среди военных раненых и погибших нет.

Ранее армия Сирии применила комплексы противовоздушной обороны российского производства для отражения 19 июля ракетных ударов израильских истребителей.

Заместитель руководителя Российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить подчеркнул, что четыре израильских истребителя Ф-16 вошли в воздушное пространство Сирии через подконтрольную ВВС США зону Эт-Танф. По словам контр-адмирала, они нанесли удар восемью управляемыми ракетами по объектам юго-восточнее города Алеппо.