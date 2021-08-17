Афганские военные рассказали о бегстве в Узбекистан

Военнослужащие армии Афганистана, бежавшие в соседний Узбекистан, рассказали о причинах и обстоятельствах бегства, заявив, что у них не было выбора, сообщает РИА «Новости».

«Талибы (организация запрещена в России) взяли Кабул, мы бежали с поля боя. У нас не было выбора, мы были вынуждены прибыть сюда», — рассказал один из прибывших на вертолете афганских военных.

В течение двух дней, с 14 по 15 августа, незаконно пересекая границу, в Узбекистан из Афганистана перелетели 22 самолета и 24 вертолета с военнослужащими армии Афганистана. Кроме того, группа из 84 афганских военнослужащих пересекла границу с Узбекистаном с целью получения убежища.

Ранее в Узбекистане рассказали, как появилась информация о столкнувшихся в небе самолетах.

Три афганских военных самолета, запросили разрешение на посадку в аэропорту «Хонабад», были взяты под сопровождение двух узбекских МИГ-29, после чего один из «Эмбрайер-314» столкнулся с истребителем.

15 августа радикальное движение «Талибан» (организация запрещена в России) объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Сейчас талибы контролируют Кабула. Тысячи людей укрылись в аэропорту, пытаясь выбраться из страны.