NI назвал условие, нужное для предполагаемого «захвата» Россией Прибалтики

Успех возможного «вторжения» России в Прибалтику будет связан с захватом данного региона «менее чем за сто часов». Так считает обозреватель из Соединенных Штатов Себастьен Роблин, его мнение приводит издание The National Interest.

По его словам, вооруженные силы России могли бы «вторгнуться» в Прибалтику через Сувалкский коридор, который является очевидным слабым местом НАТО в регионе. Этот участок, вероятно, окажется для организации «ахиллесовой пятой», уверен журналист.

Также Роблин называет гипотетическое нападение России маловероятным, но он допустил, что Кремль может пойти на такой шаг. Подобный вариант, как считает автор, стоит рассматривать, если у альянса не получится дать отпор.

«Россия может атаковать Сувалкский коридор с нескольких направлений. Так получится перерезать колонны войск Североатлантического альянса, которые придут на помощь Прибалтике», — добавил журналист.

В материале Роблина говорится, что Москва «сделает ставку» на то, что европейские государства якобы не захотят рискнуть ядерной войной, чтобы освободить уже завоеванные прибалтийские страны.

Ранее NI дал оценку новой российской системе залпового огня.