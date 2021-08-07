Рогозин призвал вернуть «расстрелы» за коррупцию в ОПК

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин считает, что коррупцию в оборонно-промышленном комплексе необходимо «карать расстрелами».

«Я, когда еще в Думе работал, говорил, что, с моей точки зрения, коррупция в оборонно-промышленном комплексе должна караться расстрелами, а не посадками. Потому что здесь речь идет не только о преступлении, связанном с хищениями государственных средств. Ведь воруют у обороны — у безопасности страны », — заявил Рогозин в эфире Youtube-канала «Соловьев Live».

По его словам, коррупция в этой сфере фактически представляет собой «потворство агрессору».

Рогозин считает, что в космической отрасли нужно, чтобы «каждый рубль дошел до конечного результата».

Ранее стало известно, что в России должностные лица, осужденные за взяточничество, задолжали в бюджет страны 30,9 млрд рублей штрафов.