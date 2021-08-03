Главком ВСУ объяснил запрет чиновникам на посещение Донбасса

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный сообщил, что запрет на посещение зоны проведения военной операции в Донбассе для украинских должностных лиц и парламентариев введен на десять дней. Его заявление приводится в Facebook Генштаба ВСУ.

По словам главкома, ограничения, которые ввел он, связаны с процессом приема-передачи должности командующего операции Объединенных сил Украины. Залужный отметил, что этот процесс должен пройти «в спокойной рабочей обстановке для обеспечения бесперебойного выполнения задач по обороне государства».

«Надеюсь на понимание политиков и чиновников», — добавил он.

Ранее сообщалось, что из-за введенного запрета спикер Рады Дмитрий Разумков отменил свой визит в Донбасс, который должен был состояться во вторник, 3 августа.

Украинские власти в апреле 2014 года приступили к военной операции против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявивших о независимости после государственного переворота в Киеве.

В результате вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждают в том числе на встречах контактной группы в Минске. Она с сентября 2014 года приняла три документа, которыми регламентируются шаги по деэскалации конфликта. Тем не менее и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта регулярно происходят перестрелки.