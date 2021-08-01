В США уверены, что атаку на танкер Mercer Street осуществил Иран

Соединенные Штаты после изучения имеющейся в их распоряжении информации пришли к выводу, что за атакой на японский танкер Mercer Street в Аравийском море стоит Иран. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, распространенного Госдепом.

«Мы присоединяемся к нашим партнерам и союзникам в решительном осуждении нападения на Mercer Street», — сказал он.

По данным Вашингтона, Иран произвел атаку с использование «беспилотников со взрывчаткой».

«Этому нападению нет оправдания. <...> Мы работаем с нашими партнерами над изучением наших дальнейших шагов и консультируемся с правительствами в регионе и за его пределами относительно надлежащего ответа, который последует», — добавил он.

В ночь на 30 июля танкер-химовоз Mercer Street подвергся нападению в Аравийском море примерно в 280 км от побережья Омана. Mercer Street принадлежит японскому судовладельцу и ходит под флагом Либерии. США, Великобритания и Израиль обвинили в произошедшем Иран, в Тегеране свою причастность отрицают. В результате инцидента погибли двое членов экипажа.