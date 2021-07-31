Российский истребитель Су-35 разбился в Сахалинской области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.

Сообщается, что самолет вылетел из аэропорта «Дземги» в Комсомольске-на-Амуре. Су-35 упал в 50 километрах от поселка Смирных.

По предварительным данным, пилот катапультировался через четыре минуты после полета, а самолет продолжил движение в сторону Сахалинской области.

О пострадавших не сообщается.

Истребитель производится с 2008 года, всего на конец 2019 года произведено 112 самолетов Су-35. В настоящее время используется российскими и китайскими военно-воздушными силами.