Великобритания назвала опасными действия России и КНР в космосе

Начальник штаба ВВС Великобритании Майкл Уигстон выразил опасения по поводу деятельности России и Китая в космосе, которое может представлять угрозу для Соединенного Королевства. Об этом сообщает The Telegraph.

Уигстон утверждает, что Москва и Пекин проводят «сомнительные операции» в космическом пространстве. Например, организуют полеты собственных спутников в «непосредственной близости» от других и занимаются другой «опасной деятельностью».

Это по мнению Уигстона может привести к уничтожению спутников третьих стран. Он предполагает, что таким образом Россия и Китай собирают разведданные, ведь «будущие конфликты будут выигрываться или проигрываться в космическом пространстве».

Уигстон также утверждает, то за последний год Россия разместила на орбите Земли ряд спутников, которые «имеют характеристики оружия».

Ранее стало известно, что власти США намерены построить в Великобритании секретные космические базы для защиты спутников от российского и китайского оружия, способные идентифицировать потенциальные цели в глубоком космосе.