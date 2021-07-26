Самолет управления войсками на случай ядерной войны появится в России

К созданию самолета управления войсками, если будет ядерная война, приступили в Воронеже на базе широкофюзеляжного Ил-96-400М. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе России.

Предполагается, что войска страны получат два таких воздушных командных пункта.

«Российские Воздушно-космические силы получат два воздушных командных пункта на базе Ил-96-400М. Один находится в производстве», — уточнили в оборонном комплексе.

Возможно, могут заказать сборку третьего воздушного пункта управления. Проект получил название «Звено-3С».

Данный радиокомплекс лайнера позволит доводить приказы войскам, в том числе стратегической авиации, подвижных и шахтных пусковых установок, подводных лодок-носителей стратегического ядерного оружия в радиусе 6 тыс. км.

Подобные самолеты «Судного дня» сменят действующие Ил-80, собранные на базе пассажирских Ил-86. Дальность полета новых Ил-96-400М может вырасти в два раза, если сравнить с предшественником.

Самолеты нужны для эвакуации высшего руководства страны и управления войсками в случае уничтожения наземной и спутниковой инфраструктуры.

Ранее были подведены итоги Международного авиакосмического салона в Жуковском.