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США на учениях уничтожили две цели, имитирующие российские ракеты

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U.S. Air Force

Американская система управления войсками Integrated Air and Missile Defense Battle Command System (IBCS) сбила две цели, имитирующие вражеские крылатые ракеты. Об этом сообщает Breaking Defense.

По данным издания, для обнаружения и отслеживания цели использовались данные, полученные истребителем пятого поколения F-35 Lightning II и радиолокационной станцией AN/TPS-80.

Как отметил автор материала, если Соединенные Штаты вступят в войну с Китаем или Россией, им нужно будет преодолеть радиоэлектронную атаку, так как оба противника уделяют ей большое внимание.

Ранее сообщалось, что государственные испытания новейшей гиперзвуковой ракеты «Циркон» с надводного носителя начнутся в России во второй половине августа 2021 года. Первый пуск ракеты в рамках госиспытаний планируется выполнить с фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» Северного флота в первой половине августа.

«Циркон» является первой в мире гиперзвуковой крылатой ракетой морского базирования, скорость ее полета достигает порядка девяти скоростей звука, максимальная дальность стрельбы — до 1 тыс. км.

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