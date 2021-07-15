Часть американских истребителей F-35 прекратила полеты из-за проблем с двигателями

У 46 американских стелс-истребителей пятого поколения F-35 вышли из строя двигатели вскоре после принятия на вооружение, следует из данных Комитета по вооруженным силам Конгресса США, сообщает TheDrive.com.

Причиной тому стали проблемы с двигателями, которые зафиксированы у 41 истребителя F-35, поставленного для ВВС США, одного для Корпуса морской пехоты и одного для ВМС США. Еще три истребителя предназначались для стран-членов НАТО.

По информации издания, проблемы заключаются в быстром изнашивании теплозащитного покрытия на лопатках ротора турбин.

ВВС США получили 283 истребителя пятого поколения F-35A по состоянию на май 2021 года, однако из-за возникших проблем в двигателями 15% из них не могут выполнять полеты.

Ранее сообщалось, что в 2036 году операции Военно-воздушных сил (ВВС), Корпуса морской пехоты (КМП) и Военно-морских сил (ВМС) США с истребителями пятого поколения F-35 Lightning II достигнут максимальных значений, что может привести к трудностям с поддержкой данных самолетов в случае, если расходы на их эксплуатацию останутся на прежнем уровне.