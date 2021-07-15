Минобороны рассказало об успешных учениях противолодочных кораблей

Малые противолодочные корабли российского северного флота «Онега» и «Нарьян-Мар» на учениях в Белом море обнаружили и обстреляли тяжелый атомный крейсер «Дмитрий Донской», сообщает на своем сайте Министерство обороны России.

«Корабли выполнили поиск подводной лодки с помощью бортового гидроакустического вооружения и обнаружение ее торпедной атаки <…> Экипажи кораблей отработали стрельбу по подводной лодке практическим торпедами без боевой части. После успешного выполнения боевого упражнения торпеды были подняты из воды личным составом катера-торпедолова и доставлены в базу», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Отмечается, что условный противник действовал на глубине более 100 м, а учебные мины по завершению учений были собраны личным составом и доставлены на Беломорскую военно-морскую базу, к которой приписаны «Онега» и «Нарьян-Мар».

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