Полиция Афганистана ликвидировала главу разведки «Талибана»*

Национальная полиция Афганистана ликвидировала главу разведки террористической организации «Талибан» (организация запрещена в России) Кари Шагаси. Об этом сообщает министерство внутренних дел Афганистана на своей странице в Twitter.

Отмечается, что один из лидеров талибов был убит в ходе спецоперации правоохранительных органов страны, проведенной в районе Мохаммад Агахи провинции Логар.

«Еще двое арестованы», — сообщили в ведомстве.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками «Талибана», которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода из страны военного контингента США.

«Талибан» признан террористической организацией и запрещен в России по решению Верховного суда от 14 февраля 2003 года. Решение было принято на основании материалов ФСБ по представлению Генпрокуратуры. При этом с 2018 года представители этого движения несколько раз принимали участие в переговорах в Москве по урегулированию конфликта в Афганистане.

Ранее представители радикального афганского движения «Талибан» на переговорах в Москве заверили российских дипломатов, что их группировка не намерена нарушать границы стран Центральной Азии.