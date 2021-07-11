Опубликовано видео стрельбы «Арматы» по танку

38-й НИИИ БТВТ (Научно-исследовательский испытательный институт бронетанкового вооружения и техники) показал испытания отечественного инновационного танка Т-14 «Армата». Кадры опубликовал телеканала «Звезда».

На представленных кадрах процесс показан со всех возможных ракурсов: снаружи, в замедленном темпе и даже изнутри танка-мишени. Подготовка к бою прошла в виде нескольких прикосновений к сенсорному экрану, во время выстрела танк слега качнуло.

Траекторию полета снаряда «Арматы» снимала высокоскоростная видеокамера, а также сканировал доплеровский радар. Испытатели определяли моменты покидания боеприпасом ствола и контакт с целью. Каждый новый танк проходит стрельбовые испытания в течение трех месяцев.

Т-14 — единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. Предназначен для ведения боя в непосредственном соприкосновении с противником.

Ранее глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров рассказал о том, что серийное производство российского танка Т-14 «Армата» стартует в 2022 году.