Опубликовано видео стрельбы «Арматы» по танку
38-й НИИИ БТВТ (Научно-исследовательский испытательный институт бронетанкового вооружения и техники) показал испытания отечественного инновационного танка Т-14 «Армата». Кадры опубликовал телеканала «Звезда».
На представленных кадрах процесс показан со всех возможных ракурсов: снаружи, в замедленном темпе и даже изнутри танка-мишени. Подготовка к бою прошла в виде нескольких прикосновений к сенсорному экрану, во время выстрела танк слега качнуло.
Траекторию полета снаряда «Арматы» снимала высокоскоростная видеокамера, а также сканировал доплеровский радар. Испытатели определяли моменты покидания боеприпасом ствола и контакт с целью. Каждый новый танк проходит стрельбовые испытания в течение трех месяцев.
Т-14 — единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. Предназначен для ведения боя в непосредственном соприкосновении с противником.
Ранее глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров рассказал о том, что серийное производство российского танка Т-14 «Армата» стартует в 2022 году.
В 38-м НИИИ БТВТ, одном из самых закрытых военных научно-исследовательских институтов страны, еще с советских времен испытывают бронетехнику. Именно там «обкатывают» все военные новинки России.— zvezdanews (@zvezdanews) July 11, 2021
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