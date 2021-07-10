Минобороны Украины обвинило Россию во взломе сайта своих ВМС

Минобороны Украины заявило, что сайт военно-морских сил страны пытался взломать некий хакер «Джокер ДНР», который якобы причастен к России. Об этом сообщается на странице украинского военного ведомства.

«Россия целенаправленно проводит информационные операции против Украины. В этих действиях участвовали структуры информационно-психологических операций Южного военного округа ВС РФ при поддержке киберподразделения центрального подчинения», — говорится в сообщении.

По данным украинского минобороны, хакерские атаки проводились 9 июля. В результате чего якобы были опубликованы некоторые документы и «преимущественно фейковые сообщения», связанные с учениями Sea Breeze 2021 в Черном море.

При этом отмечается, что хакеры не смогли заполучить ни один из документов в результате предполагаемой утечки информации из информационно-телекоммуникационных систем вооруженных сил Украины.

«Имело место временное прекращение работы сайта украинского флота, которое было вызвано использованием уязвимостей фреймворка, в свое время использованного для его создания. Кроме того, зафиксированы случаи безуспешных DDoS-атак против официального веб-портала министерства обороны Украины», — заявили в украинском ведомстве.

В министерстве заверили, что сейчас угрозы устранены.

Ранее командующий ВМС Украины объявил о завершении учений Sea Breeze в Черном море.