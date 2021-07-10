Экс-офицер разведки США признала неготовность страны к войне с Россией

Бывший офицер американской разведки Ребекка Коффлер считает, что США не готовы к войне с Россией. Об этом она написала в публикации для издания The Hill.

Автор статьи ссылается на заявление президента России Владимира Путина о том, что страны Запада заведомо понимают свой проигрыш в случае третьей мировой войны.

«Уверенность российского лидера проистекает из веры Москвы в то, что она может сражаться и выиграть войну с Вашингтоном на своих условиях», – выразила мнение специалист.

По словам Коффлер, Россия взяла в расчет то, что Соединенные Штаты делают ставку на использование технологий даже с такими плохо вооруженными противниками, как боевики в Афганистане и Ираке. В связи с этим Москва выбрала полем сражения киберпространство и космос, написала эксперт.

Экс-офицер признала беззащитность американских IT-сетей и спутников и не исключила, что Россия способна уничтожить орбитальную систему обороны США.

Также эксперт обратила внимание на то, что сейчас Черноморский регион остается одним из наиболее вероятных очагов возможной войны между Россией и странами-членами НАТО, в которую также будет привлечено американское государство.

Уверенность российского лидера в том, что Вашингтон не знает, как противостоять Москве в случае войны, ставит США в еще более сложную ситуацию, заключила Коффлер.

Ранее американский полковник предрек НАТО развал в результате российского удара.