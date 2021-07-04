В США заявили, что у НАТО нет шансов в войне с Россией в Черном море

Обозреватель Марк Эпископос в своей статье в журнале The National Interest написал, что в случае возможного конфликта с Россией у НАТО отсутствуют шансы на быструю и убедительную победу, поскольку страна укрепила силы Черноморского флота.

Автор материала сослался на заявление президента РФ Владимира Путина, который сказал, что третья мировая война не началась бы даже в том случае, если бы российские корабли потопили британский эсминец Defender. Глава государства отмечал, что Запад понимает свой заведомый проигрыш в этой войне.

Эпископос считает, что уверенность российского лидера может быть вполне уместна. По его словам, в основе текущей нестабильности в Черном море лежит статус Крыма. Украина вместе с несколькими западными странами предпринимает символические шаги по утверждению своей территориальной целостности путем проведения учений рядом с российскими водами в Черном море. В Кремле на подобные выпады реагируют все жестче. Реакция Кремля на такие провокации становится все более жесткой, говорится в публикации.

Эксперт также отметил, что после того, как Крым был присоединен к России, РФ стала наращивать Черноморский флот.

23 июня британский эсминец Defender пересек государственную границу России и вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент в Крыму. После предупредительной стрельбы с пограничного сторожевого судна, а также бомбометания по курсу движения с российского Су-24М, он покинул границы территориального моря России.

Президент России Владимир Путин в ходе «Прямой линии» с россиянами заявил, что нарушение российской границы британским эсминцем было очевидной провокацией, в которой участвовала как британская, так и американская сторона.

Представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, в свою очередь, отметил, что корабль королевских ВМС совершал мирный проход через украинские территориальные воды в соответствии с международным правом.