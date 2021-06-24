В России допустили «бомбометание по цели» при повторении ситуации с эсминцем

Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, комментируя инцидент с британским эсминцем в Черном море, предупредил Великобританию, что при следующей аналогичной ситуации «бомбометание может произойти по цели, а не по курсу движения». Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, невозможно скрыть возмущения из-за заявления министерства обороны Великобритании о том, что эсминец якобы совершал «мирный проход через территориальные воды Украины».

Кроме того, Гаврилов напомнил слова бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера о том, что российская сторона «добра, гостеприимна, благожелательна, но непобедима» и отметил, что история только подтверждает этот факт.

«Хотел бы также порекомендовать западным стратегам обратиться к Библии, в которой написано: «Не грозите и сами никого не убоитесь», — заключил он.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что инцидент с британским эсминцем Defender в Черном море имеет политический компонент, заключающийся в провокативной деятельности стран НАТО в отношении российской стороны.

23 июня эсминец ВМС Великобритании Defender пересек государственную границу России и на 3 км вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент. После предупредительной стрельбы с пограничного сторожевого судна, а также предупредительного бомбометания по курсу движения эсминца с российского Су-24м, он покинул российские границы территориального моря.

После этого военного атташе Британии вызвали в Минобороны России. В российском оборонном ведомстве расценили действия эсминца как нарушение конвенции ООН по морскому праву и призвали Лондон к расследованию.