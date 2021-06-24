Капитан эсминца Defender рассказал об инциденте в Черном море

Капитан британского эсминца Defender Винсент Оуэн заявил, что экипаж не провоцировал конфликт во время инцидента в Черном море. Об этом сообщает Daily Mail.

«Мы вели себя уверенно, не вступали в конфронтацию и использовали свое право продолжать мирный проход через международные воды по признанному судоходному маршруту», — сказал он.

Журналист Daily Mail Марк Никол, ставший свидетелем конфликта, отметил, что если подобное повторится, ситуация станет еще напряженнее.

«Мы однозначно задели русского медведя, и он нам ответил тем же. В следующий раз, когда британский военный корабль войдет в крымские воды, напряжение будет еще выше», — подчеркнул корреспондент.

23 июня эсминец ВМС Великобритании Defender пересек государственную границу России и на 3 км вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент. После предупредительной стрельбы с пограничного сторожевого судна, а также предупредительного бомбометания по курсу движения эсминца с российского Су-24м, он покинул российские границы территориального моря.

После этого военного атташе Британии вызвали в Минобороны России. В российском оборонном ведомстве расценили действия эсминца как нарушение конвенции ООН по морскому праву и призвали Лондон к расследованию.

В свою очередь, в посольстве Великобритании заявили, что корабль Королевских военно-морских сил совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом.