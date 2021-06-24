В районе учений кораблей РФ в Тихом океане заметили иностранную авиацию

В районе российских учений Тихоокеанского флота (ТОФ) в центральной части Тихого океана активно действовала иностранная боевая авиация. Об этом рассказали в Минобороны РФ, сообщает РИА «Новости».

«В ходе учения по противовоздушной обороне для маскировки кораблей от активно действующей в районе авиации иностранных государств применялись средства аэрозольной маскировки», — рассказали в ведомстве.

Как уточнили в Минобороны, благодаря маскировке иностранные военные не могли определить тип корабля и его точные координаты. Это давало дополнительное время для того, чтобы организовать работу противовоздушной обороны.

С 7 по 24 июня в центральной части Тихого океана (юго-восточнее островов Курильской гряды) проходили маневры под общим руководством командующего ТОФ адмирала Сергея Авакянца. В учениях приняли участие более 20 кораблей, подлолок и судов обеспечения ТОФ, а также более 20 самолетов и вертолетов морской авиации флота и ВКС.

Ранее сообщалось о том, что российские дальние бомбардировщики Ту-22М3 в ходе учений корабельной группы Тихоокеанского флота (ТОФ) в Тихом океане отработали уничтожение авианосцев условного противника.