В Донбассе подорвались двое военных Украины

Двое украинских военнослужащих в Донбассе получили травмы различной тяжести из-за взрыва, оба госпитализированы, сообщила оперативно-тактическая группировка «Восток».

«В результате взрыва неизвестного взрывного устройства двое военнослужащих получили осколочные ранения», — говорится в сообщении.

Состояние одного из пострадавших врачи оценивают как удовлетворительное, второго — средней тяжести. Обстоятельства выясняются, на месте происшествия работают представители воинской части и рабочей группы Военнослужбы ВСУ.

Ранее сообщалось, что на Украине признали стрельбу куда попало в Донбассе, объяснив неточность стрельбы износом стволов артиллеристов.