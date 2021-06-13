СМИ: союзники США по НАТО откажутся размещать в Европе ядерное оружие

Союзники Соединенных Штатов по блоку НАТО среди европейских стран готовятся официально отказать Вашингтону в размещении американского ядерного оружия наземного базирования в Европе, сообщает издание Defence News.

Обсуждение этого вопроса назначено на 14 июня — в этот день президент США Джо Байдена встретится с лидерами стран НАТО. В издании, ссылаясь на помощника в американском Сенате и чиновника одной из европейских стран, указывает на фактическое соответствие будущего коммюнике и заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга.

Столтенберг ранее неоднократно заявлял, что возможность размещения американского ядерного оружия в Европе — исключительно теоретическая возможность, и планов на проведение таких мероприятий нет.

В издании отмечают, что отказ европейских союзников США по НАТО будет шагом навстречу России, которая выражает протест против использования европейских стран для размещения ракет средней и малой дальности, а также американских систем ПРО.

Ранее в НАТО объявили о планах приравнять нападения на спутники стран-членов к атаке на альянс.