Путин назвал «чушью» данные о намерении России продать Ирану спутниковую систему

Президент России Владимир Путин назвал фейковыми сообщения о том, что Россия готовится поставить Ирану передовую спутниковую систему. Об этом российский лидер заявил в интервью телеканалу NBC.

«Это просто фейковые новости. По крайней мере, я ничего не знаю об этом <...> Это просто чушь, помойка», — прокомментировал такие заявления Путин.

При этом он добавил, что у России есть планы по сотрудничеству с Ираном, в том числе в военно-технической сфере.

Ранее издание Washington Post со ссылкой на источники заявляло, что Россия намерена поставить Ирану передовую спутниковую систему, которая позволит Тегерану отслеживать военные цели, в том числе оставшиеся войска США в Ираке.