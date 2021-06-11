Эсминец США Laboon направился в Черное море

Американский ракетный эсминец USS Laboon плывет к Черному морю. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Twitter Шестого флота Военно-морских сил (ВМС) США.

В ВМС сообщили, что военное судно начало движение в северном направлении в Черное море «для проведения операций по обеспечению безопасности на море в регионе».

«ВМС США регулярно работает с нашими союзниками по НАТО и партнерами в Черном море», — сказано в сообщении.

Эскадренный миноносец USS Laboon типа «Арли Берк» был введен в эксплуатацию в 1995 году. Корабль оснащен двумя пусковыми установками системы ПВО «Иджис», которые могут нести до 56 крылатых ракет «Томагавк», оснащаемых ядерными боеголовками. Также на борту эсминца размещается вертолет SH-60 «Си Хок». Экипаж судна составляет 337 человек.

Ранее американский генерал Кристофер Норри заявил, что Соединенные Штаты рассматривают Черное море как ключевую акваторию. По его словам, безопасность восточного фланга НАТО и суверенных стран региона зависят от способности Соединенных Штатов «сдерживать потенциальных противников в регионе».