Лукашенко заявил об острой необходимости перевооружения армии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что перед страной крайне остро стоит вопрос обеспечения армии и силовых структур в республике современным вооружением. Об этом сообщает агентство «БелТА».

Об этом глава государства сказала по итогам слушания доклада о перспективах развития военно-промышленного комплекса, который представили заместитель премьера Юрий Назаров и председатель Госкомвоенпрома Дмитрий Пантус.

«Прежде всего хочу сказать о значении ВПК для Беларуси. В силу сложившихся обстоятельств, а они всегда были у нас непростыми, вы это прекрасно знаете, очень остро стоит вопрос обеспечения наших Вооруженных сил, не только армии, современным вооружением. Именно теми видами вооружения, которые нужны для силовых структур», — сказал Лукашенко.

По словам президента, есть ряд принципиальных вопросов, которые сейчас необходимо обсудить, в том числе негласно.

Ранее Лукашенко рассказал, что Россия поставит Белоруссии современное вооружение.