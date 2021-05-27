Пашинян предложил разместить международных наблюдателей на границе с Азербайджаном

Исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян предложил разместить на границе Армении и Азербайджана международных наблюдателей, представляющих Россию или другую страну-сопредседателя Минской группы ОБСЕ. Об этом пишет РИА «Новости».

Пашинян подчеркнул, что обращается к международному сообществу и руководству Азербайджана. Он предложил обеим странам отвести войска и вернуться на места постоянного нахождения.

До этого Пашинян называл взрывоопасной ситуацию на границе Армении и Азербайджана. Политик отметил, что между армянскими военными и азербайджанскими солдатами, перешедшими на территорию Армении, происходят стычки.

Утром 27 мая Минобороны Азербайджана заявило о попытке шестерых армянских военнослужащих перейти границу страны. В Министерстве обороны Армении подтвердили «пленение» шестерых армянских военных в Гегаркуникской области у азербайджанской границы. В дальнейшем в Ереване заявили, что задержанные армянские военные не пересекали границу Азербайджана.