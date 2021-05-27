Суд отправил уральца на 3,5 года в колонию за пересылку военного оборудования в другую страну

Челябинский районный суд отправил жителя Урала на 3,5 года в колонию за пересылку военного оборудования в другую страну. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Уральского таможенного управления.

Отмечается, что речь идет об отправке партии стабилизаторов для танков.

В пресс-службе добавили, что за последние несколько лет это первый случай, когда за контрабанду товаров двойного назначения обвиняемый получил реальный срок лишения свободы.

Ранее сотрудники Уральской оперативной таможни сообщили о пресечении попытки отправить в Армению запасные части танкового стабилизатора. Внутри отправления было найдено 37 стабилизаторов частоты 8Л026П. Согласно сведениям завода изготовителя, этот товар относится к номенклатуре главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны России и в свободную продажу не поступал.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Ранее в Москве правоохранители задержали владельца столичного оружейного магазина «Папины игрушки» Юрия Львовского по уголовному делу о контрабанде оружия и боеприпасов.