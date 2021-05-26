«Калашников» раскрыл данные нового секретного оружия

Концерн «Калашников», крупнейший в России производитель и разработчик огнестрельного оружия, рассказал об усовершенствованном ракетном комплексе «Вихрь». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу концерна.

«Группа компаний «Калашников» совместно с ВКС Минобороны России, АО «КБП», АО «НЦВ Миль и Камов» успешно завершила летные испытания управляемых ракет «Вихрь». В ходе испытаний было произведено 22 пуска ракет с разведывательно-ударного вертолета Ка-52 «Аллигатор» на полигоне Минобороны России», — рассказали в пресс-службе концерна.

Кроме того, представители концерна рассказали о деталях модернизации «Вихря», уточнив, что «ранее также с положительным результатом были проведены работы по оценке возможности поражения целей на дальностях до 10 километров, что существенно превышает заданные при разработке ракеты ТТХ».

Ранее кадры испытания «Калашниковым» нового оружия были опубликованы в социальной сети «ВКонтакте».