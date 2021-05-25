Военные учения с ракетным комплексом С-400 прошли в Крыму

На военных учениях в Крыму был задействован зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-400 «Триумф». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Минобороны России.

Отмечается, что во время маневров военнослужащие дивизиона С-400 «Триумф» отработали комплекс мероприятий по свертыванию позиций и передислокации в запасной район под прикрытием зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С».

Кроме того, военные отработали комплекс мероприятий по выявлению, взятию на контроль и сопровождению контрольных целей. В дальнейшем эти цели были ликвидированы при выполнении электронных пусков.

На прошлой неделе флагман Черноморского флота крейсер «Москва» и носитель «Калибров» фрегат «Адмирал Григорович» провели учение после того, как в регион прибыл патрульный корабль военно-морских сил Великобритании «Трент».

16 мая Национальный центр управления обороной Российской Федерации сообщил, что в Черное море вошел патрульный корабль военно-морских сил Великобритании «Трент».