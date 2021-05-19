ХАМАС опровергла информацию о соглашении о перемирие

Палестинское движение ХАМАС опровергает информацию, согласно которой оно было согласно на прекращение огня с Израилем. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на члена политбюро ХАМАС Иззат ар-Решека.

«Сообщения СМИ противоположной стороны о том, что ХАМАС согласился на прекращение огня в четверг, неправда... Никакого соглашения или конкретных сроков прекращения огня не было достигнуто», — сообщил он.

Ранее Египет предложил сторонам палестино-израильского конфликта установить перемирие. Сообщалось, что ХАМАС согласна на перемирие.

Вечером 11 мая на границах палестинского анклава началась крупнейшая за последние годы эскалация. Израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами, которые последовали после беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме после решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у арабских семей.

По данным палестинских властей, число жертв превысило 100 человек. В Израиле заявили о гибели 11 человек, в том числе одного военного. Число пострадавших в Израиле оценивается в более чем 500 человек.

Ранее президент России Владимир Путин призвал Израиль и Палестину прекратить вооруженный конфликт.