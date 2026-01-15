Ученик Тутберидзе рассказал о поддержке тренера на чемпионате Европы

Грузинский фигурист Ника Эгадзе рассказал о поддержке российского тренера Этери Тутберидзе на чемпионате Европы 2026 года в Шеффилде, передает Golden Skate.

«Я счастлив, особенно после того, как все сложилось утром. Тренировка перед короткой программой был не очень хорошей. Она была ужасной! После этого мои тренеры, включая Этери, говорили со мной весь день», — сказал Егадзе.

Эгадзе набрал 91.28 балла, чисто исполнив каскад четверной сальхов — тройной тулуп, четверной тулуп и тройной аксель.

Международный союз конькобежцев мае 2025 года одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

Ранее стало известно о намерении ISU ввести реформы в одиночном и парном катании.