Опекун изнасиловал шестилетнюю девочку и получил пожизненный срок

Суд вынес приговор 61-летнему жителю Британии, которого обвиняли в сексуальных преступлениях против шестилетней девочки, которая находилась у него под опекой. Об этом сообщает Akron Beacon Journal.

По данным прокуратуры, ребенок неоднократно подвергался насилию со стороны мужчины. Он несколько раз надругался над несовершеннолетней и грубо приставал к ней. Помимо этого, мужчина показывал девочке видео непристойного характера.

В какой-то момент пострадавшая рассказала обо всем полиции. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Суд приговорил фигуранта к пожизненному заключению. Прошение об условно-досрочном освобождении британец сможет подать только через 15 лет.

Помимо этого, осужденного внесли в список сексуальных преступников. В случае, если заключенный когда-нибудь выйдет на свободу, он будет обязан отмечаться у местного шерифа каждые 90 дней пожизненно.

