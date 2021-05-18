В ВПК назвали стоимость нового российского авианосца

Член коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) России Владимир Поспелов заявил, что строительство нового авианосца может обойтись стране в 500 млрд руб. Об этом сообщает РИА «Новости».

Однако, по его словам, эта цифра не точная, поскольку водоизмещение российского авианосца должно составлять не менее 70 — 80 тыс. т. Исходя из этого, Поспелов пояснил, что по мере строительства не исключен риск подорожания авианосца. Он добавил, что все риски необходимо учесть на этапе планирования.

«Мы можем ошибиться на 10-20%, но не в разы. Иначе уйдем в долгострой на многие годы», — подчеркнул член коллегии ВПК.

Поспелов уточнил, что российский авианосец должен стоить дешевле и быть немного меньше американских, которые обладают 110 тыс. т водоизмещения и принимают более 100 летательных аппаратов, в том числе беспилотников.

Ранее стало известно, что российский флот могут усилить тремя авианосцами: головным и двумя серийными.