Посол Израиля в России назвал операцию в секторе Газа «войной с террором»

Израиль будет продолжать военную операцию в секторе Газа, пока «вся инфраструктура террора не будет уничтожена». Об этом заявил посол Израиля в России Александр Бен Цви, сообщает РИА «Новости».

«Это война с террором. Обстрелы из Газы продолжаются все время, выпущено больше 2 тысяч ракет, все время идут обстрелы, почти во всех южных точках Израиля, до Тель-Авива. И это жизнь - каждый раз надо прятаться в бомбоубежище, потом выходить и продолжать жизнь», — сказал дипломат.

Вечером 11 мая на границах палестинского анклава началась крупнейшая за последние годы эскалация. Израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами, которые последовали после беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме после решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у арабских семей.

По данным палестинских властей, число жертв превысило 170 человек, 1200 пострадали. В Израиле заявили о гибели 11 человек, в том числе одного военного. Число пострадавших в Израиле оценили в более чем 500 человек.