Россия денонсирует Договор по открытому небу 18 мая

Государственная Дума в следующий вторник рассмотрит законопроект о денонсации Договора по открытому небу (ДОН), сообщил в эфире »Соловьев. Live» Председатель комитета Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий.

До этого официальный представитель американского Госдепартамента Нед Прайс сообщил, что Соединенные Штаты на данный момент не приняли решения по вопросу своего возвращения или невозвращения в ДОН. По его словам, в настоящее время ведется «активное изучение» связанных с этим вопросов.

11 мая российский президент Владимир Путин внес в Государственную думу законопроект о денонсации Россией Договора по открытому небу.

15 января Россия объявила о выходе из ДОН. Соглашение было подписано 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). 22 ноября 2020 года США завершили процедуру по выходу из Договора.

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