Пашинян попросил у Путина военной помощи

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян написал письмо Владимиру Путину, в котором попросил оказать республике военную помощь из-за ситуации в Сюникской области, приграничной с Азербайджаном, передает РИА «Новости».

В пятницу, 14 мая, президент России Владимир Путин по телефону обсудил с и. о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном обстановку на армяно-азербайджанской границе. Российский лидер подчеркнул, что нужно строго выполнять все положения трехстороннего ноябрьского соглашения о прекращении огня. Пашинян выразил Путину признательность и поддержал дипломатический способ разрешения конфликта.

12 мая минобороны Армении заявило, что силы Баку попытались провести определенные работы «по уточнению границ» на одном из приграничных участков. По словам Пашиняна, азербайджанские военные пересекли государственную границу с Арменией.

13 мая Ереван обвинил Азербайджан в попытке продвинуть свои войска на армянскую территорию на двух участках и возбудил дело из-за нарушения границы военными.